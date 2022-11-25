Мировые религии объединились против насаждаемых Западом ценностей

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, что формирует особые связи в обществе.

Жаркая дискуссия разгорелась в Казани на конференции Международного клуба «Валдай» на тему «Религиозное многоголосие и национальное единство». В столицу Татарстана съехались более 20 экспертов со всего мира, представители разных религий: христианства, ислама, буддизма.

В нынешних непростых условиях крайне важно находить точки соприкосновения. О том, как их искали, — сюжет Ивана Кузьмина.

Татарстан давно известен как регион национального и религиозного мира и согласия. Гостей встречает выставка, на кадрах которой — обряды и традиции множества народов и конфессий России. И неизменно православие и ислам — на соседних стендах.

Вот и на сессии международного дискуссионного клуба Валдай рядом митрополит, верховный муфтий и лама буддийской сангхи. Тема конференции — религиозное многоголосие. И Казань объединяет валдайских спикеров не впервые.

Как православная страна, Россия поддерживает отношения с балканскими государствами. Как мусульманская — развивает связи с исламским Востоком. Как буддистская — с государствами Восточной Азии. Именно поэтому здесь эксперты из Египта, ОАЭ, Малайзии, Таджикистана, Ирана, Сербии и Индии говорят о связи культуры, религии и политики. Главная цель — раскрыть секрет устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ.

«Я говорил о музеях, которые являются — не все это понимают — тем самым местом, где сходятся разные религии, они попадают под единый знаменатель и становятся общими ценностями. Мы дальше разрабатываем русский рецепт, который является образцом для всего мира. Мы его никому не навязываем, просто он самый лучший», — считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По мнению духовных лидеров, сегодня все мы — свидетели глобальной битвы ценностей: крайне либеральных вроде сексуального просвещения младших школьников, поддержки гей-браков и смены пола уже с детского возраста и консервативных, когда семья — это союз мужчины и женщины, а не родителя № 1 и родителя № 2. Недавний закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят в России, в том числе, с подачи религиозного сообщества.

«Нормальная семья должна быть у всех, извините, нормальных людей. Как Всевышний сказал — растите и множьтесь, и насаждайте землю», — отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Полем такого цивилизационного противостояния стала сегодня Украина, ставшая примером того, как национализм и попытки построить мононациональное государство могут разрушить страну.

«Многонациональным, многоконфессиональным обществам сложнее. Но эти сложности делают их сильнее. И это именно о тех ценностях, которые Запад пытается всем навязать, а мы не просто защищаем их, мы не собираемся уступать», — отметил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

И в этой связи здесь прозвучало, пожалуй, главное: ценности — это иммунитет, который защищает страну от внешнего враждебного воздействия.