ТОП легких угощений для детского праздничного стола
Как удивить детей и при этом не стоять долго за плитой?
Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka
Совсем скоро новый год — любимый детский праздник. Все дети очень ждут волшебного предновогоднего вечера. Свечи, хлопушки, мишура, накрытый стол и ожидание чуда. Поэтому хочется, чтобы праздничный стол для детей был чем-то особенным и вызывал восторг. Вот несколько идей на тему, что приготовить детям на новогодний стол.
Грибочки из перепелиных яиц
Ингредиенты:
20 перепелиных яиц
20 помидорок черри
Соль
2/3 стакана натурального йогурта
Две столовых ложек майонеза
Способ приготовления:
Сначала готовим соус. Для этого смешайте йогурт, соль и майонез и поставьте в холодильник на пару часов.
Сварите перепелиные яйца. Обычно на их приготовление уходит пять минут. Затем опустите их в холодную проточную воду и очистите, чтобы не повредить их форму.
От помидоров черри отрежьте одну треть. Из оставшейся части вытащите мякоть и натрите помидор внутри солью.
Наденьте помидорную «шапочку» на яйцо, а получившийся грибок наденьте на шпажку. Достаньте из холодильника соус, подавайте грибочки вместе с ним. Научите детей брать шпажку, окунать грибок в соус и таким образом есть.
Песочное печенье «Расписные новогодние игрушки»
Вам понадобятся:
Три стакана муки
Один стакан сахара
Половина чайной ложки гашеной соды
200 граммов сливочного масла
Половина чайной ложки ванилина
Щепотка соли
Одно яйцо
Для глазури:
Два яйца
Пищевые красители
Сахар
Приготовление:
В миске миксером взбить мягкое масло, постепенно добавляя весь сахар, яйцо и ваниль. Когда масса станет однородной, добавить в нее муку, соль и соду. Все хорошо перемешать. Получившееся тесто поставить в холодильник на 30 минут.
После этого достать тесто и дать ему полежать несколько минут, чтобы оно стало более эластичным. Раскатать тесто. После этого попробуйте вырезать фигурки с помощью формочек для печенья.
Застелите противень бумагой для выпечки и аккуратно выложите получившееся фигурки. Затем разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте туда печенье на 20-30 минут. После этого достаньте и остудите печенье.
Остывшее печенье можно украшать. Яичные белки отделите от желтков, подогрейте на паровой бане и взбейте с сахаром. Чем больше сахара, тем гуще глазурь.
В готовую глазурь добавьте пищевые красители, затем приступайте к украшению печенья. Здесь руководствуйтесь своей фантазией.
Грушевый крем-брюле
Ингредиенты:
400 миллилитров сливок жирностью больше 30%
250 граммов готового грушевого пюре
Пять больших яичных желтков
40 граммов сахарной пудры
Стручок ванили
Молотый кардамон на кончике ножа
Мелкий коричневый сахар
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 130 градусов и сделать там водяную баню: глубокий противень заполнить теплой водой на 1/3 и поместить на нижний уровень духовки.
Для приготовления крема влить сливки в кастрюлю с толстым дном. Туда же добавить стручок ванили, достав оттуда семена. Положите их в кастрюлю со сливками, добавьте кардамон и на медленном огне доведите почти до кипения. затем нужно достать стручок и снять кастрюлю с плиты.
Взбить желтки с сахарной пудрой до пены. Добавить туда пюре из груши и перемешать. постепенно добавлять сливки и подогревать смесь.
Затем перелейте всю смесь в кастрюлю со сливками, перемешайте и поставьте на маленький огонь. Постоянно мешайте смесь до загустения.
Получившуюся массу снимите с плиты и разлейте по формочкам, пропуская через сито. Отправьте все в духовку. Смесь должна быть похожа на пудинг.
Достаньте пудинг из паровой бани и отправьте в холодильник на три часа.
После этого достаньте формочки из холодильника и посыпьте коричневым сахаром. Затем установите их под горячий гриль. Сахар должен расплавиться и образовать хрустящую корочку.
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