Полураздетая судья «пришла» на оглашение приговора и получила выговор

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Вопиющий инцидент произошел в Колумбии. Дама показала присутствовавшим на заседании все свои «сокровенные места».

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Беспрецедентный случай: в Колумбии за неуважение к суду наказали… саму судью. Юрист со стажем явилась на онлайн-слушание почти обнаженной, не скрыв от участников процесса нижнего белья и татуировок. Притом, что повод для заседания был более чем серьезный — подрыв автомобиля. Перед подсудимым она предстала возлегая на кровати и не проявляя никакого интереса к его показаниям.

В какой-то момент поняла, что ошиблась чатом — и тут же отключила видео, до вердикта дело так и не дошло.

Впрочем, для нее это не первый скандал. Ранее колумбийку критиковали за слишком откровенные снимки в соцсетях. Начальство терпело до последнего, но не выдержало — дисциплинарная комиссия вынесла свой вердикт: шаловливую судью отстранили от работы на 3 месяца.

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