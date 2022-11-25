Полураздетая судья «пришла» на оглашение приговора и получила выговор

Беспрецедентный случай: в Колумбии за неуважение к суду наказали… саму судью. Юрист со стажем явилась на онлайн-слушание почти обнаженной, не скрыв от участников процесса нижнего белья и татуировок. Притом, что повод для заседания был более чем серьезный — подрыв автомобиля. Перед подсудимым она предстала возлегая на кровати и не проявляя никакого интереса к его показаниям.

В какой-то момент поняла, что ошиблась чатом — и тут же отключила видео, до вердикта дело так и не дошло.

Впрочем, для нее это не первый скандал. Ранее колумбийку критиковали за слишком откровенные снимки в соцсетях. Начальство терпело до последнего, но не выдержало — дисциплинарная комиссия вынесла свой вердикт: шаловливую судью отстранили от работы на 3 месяца.