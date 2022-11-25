В Крыму ответили на мечты Зеленского снова «вернуть себе» полуостров

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 79

Глава крымского парламента Константинов: Зеленскому «никогда не видать» полуострова

В Крыму ответили на мечты Зеленского снова «вернуть себе» полуостров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Украинский лидер уже давно не участвует в юмористических программах, однако его заявления смешны. Какой перл будет следующим?

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому никогда не видать крымского полуострова. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы ни заявляла киевская прослойка профессиональных „возвращальников“ Крыма», — сказал чиновник, комментируя слова главы Незалежной о готовности присоединить территорию без войны.

По мнению Константинова, Зеленский просто продолжает имитировать «возвращение» Крыма за гонорары от западных кураторов. Бывший комик отмечал, что если возможное решение не предусматривает оставления полуострова российскими военными, то на это не нужно тратить время.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с изданием Politico заявлял о намерениях киевской власти вернуть Крым. Более того, он считает, что «кампания по возвращению Крыма состоится», но не стал говорить о сроках ее начала.

Между тем Константинов назвал заявления украинской стороны о захвате территории неадекватными. По словам главы крымского парламента, все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены в полной мере, что обезопасит население региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие претензии предъявили Зеленскому.

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