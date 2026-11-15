ВС РФ нанесли удары дронами по логистическим центрам Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары дронами по логистическим центрам Украины, портовой инфраструктуре и судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в мессенджере МАКС.

В результате удара был поражен логистический центр в Запорожье, где ВСУ хранили военные грузы и грузы двойного назначения (такие грузы по первоначальному назначению создавались для мирных нужд, но их технические свойства — точность, производительность, стойкость к суровым условиям, химический состав и другие — делают их пригодными и для использования в военных целях — Прим.ред.)

Также удар пришелся по морскому судну.

«Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — значится в сообщении ведомства.

До этого электроподстанции ПС-330, которые находились в Луцке и Ковеле и обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подверглись ударам российских военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.