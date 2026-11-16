В Крыму задержали подозреваемого в передаче СБУ данных о Черноморском флоте

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по трем статьям.

ФСБ задержала подозреваемого в передаче СБУ данных о флоте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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В Крыму задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, он собирал сведения о дислокации кораблей Черноморского флота и позициях подразделений ПВО. О задержании уроженца Сумской области сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, задержанный является гражданином России и Украины 1971 года рождения. Как утверждают в ФСБ, он самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины.

После этого, по версии спецслужбы, мужчина начал выполнять задания куратора. Он собирал и передавал украинской стороне сведения о местах дислокации кораблей Черноморского флота, а также боевых позициях подразделений противовоздушной обороны в Крыму.

В ФСБ заявили, что полученные данные могли использоваться украинской стороной при нанесении огневого поражения по подразделениям Вооруженных сил России.

По данным спецслужб, после получения российского гражданства в 2024 году мужчина продолжил сотрудничать с украинскими спецслужбами. По данным ведомства, он подбирал места для устройства тайников, извлекал из них компоненты взрывных устройств и передавал координаты схронов сотрудникам СБУ.

Задержать подозреваемого удалось во время очередного изъятия компонентов самодельного взрывного устройства из тайника в Симферопольском регионе.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, шпионаже и незаконных действиях со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами. Суд отправил его под стражу.

Ранее, 13 ноября, сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Ставрополе уроженца одной из стран Центральной Азии. По версии ведомства, он готовил теракт в торговом центре и планировал использовать самодельное взрывное устройство.

Как утверждают в ФСБ, мужчина являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации и присягнул ее главарю. Перед предполагаемой атакой он изучил место, выбрал участок с большим скоплением людей и подготовил компоненты для изготовления СВУ.

После теракта задержанный, по данным спецслужбы, намеревался уехать в Сирию и присоединиться к террористической организации.

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