Около 40 боевиков ВСУ уничтожено при попытке прорыва в Запорожье

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 165

Украинские военные пытались пройти линию боевого соприкосновения в Пологовском районе.

Около 40 боевиков ВСУ уничтожено при попытке прорыва в Запорожье

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Порядка 40 украинских военных Украины и несколько единиц техники уничтожено в Запорожской области. Операция прошла при попытке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пройти линию боевого соприкосновения в Пологовском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», — сказал он

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчеты самоходных установок «Мста-С» уничтожили украинские танки и БТР.

Тема:
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