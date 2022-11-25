Ни дать, ни взять: политолог заявил о безумной схожести Зеленского с Саакашвили

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 654

Политолог Светов сравнил Зеленского с экс-президентом Грузии Саакашвили

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool©; РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Глава Незалежной верит, что может делать как хочет и мир поддержит его, однако политику пора снять розовые очки.

Главная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского состоит в том, что когда Россия выдвинула свои предложения и готовность к компромиссу, киевский режим воспринял это как акт слабости и продолжил подготовку к нападению на РФ. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru. Также он отметил, что ошибка с падением ракет в Польше малая часть из того, в чем повинен нынешний президент Украины.

«Надо было договариваться с Россией. Зеленский считал что говорить с Россией не о чем, за его спиной стоят США, стоит НАТО и он добьется своих целей. Он просто совершил ошибку, какую совершил в 2008 году Михаил Саакашвили (экс-президент Грузии — Прим. ред.), считая, что он может действовать как ему заблагорассудится и его поддержат. Где сейчас Саакашвили? В тюрьме. Какова судьба Зеленского? Та же самая», — объяснил эксперт.

В том числе Светов отметил, что несмотря на ошибку Зеленского с ракетами, Польша не отвернется от него. По словам политолога, ни одна европейская страна не откажется от Украины, пока этого не захотят США. Ключевую роль в этом конфликте играют именно Штаты, считает профессионал.

Он уверен, что Варшава в любом случае продолжит помогать украинским беженцем. Это связано с деньгами, которые страна получает благодаря приезжим украинцам. На настоящую заботу со стороны польских властей можно не рассчитывать.

«Польша должна получить чуть ли не 65 миллиардов евро из Еврофонда на компенсацию затрат на пандемию. Польша, равно как в Венгрия, этих денег не дают <…> Польше каждый день начисляют штраф в один миллион евро. Поляки говорят об украинцах ради того, чтобы подчеркнуть: «Давайте нам быстрее денег, а то мы и украинским беженцам помогать не можем», — объяснил эксперт.

Светов заявил, что показательная забота Польши о беженцах является «циничным торгом» за деньги, преференции и все остальное, а не «заботой о беженцах или той же Украине».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у экс-президента Грузии Саакашвили заподозрили туберкулез и деменцию.

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