Убийства, взрывы, теракты: какие «неприятные сюрпризы» Зеленский преподнес Вашингтону

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

TAC: неприятные сюрпризы Киева ведут к опасной для США эскалации конфликта

Убийства, взрывы, теракты: какие «неприятные сюрпризы» Зеленский преподнес Вашингтону

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Лидер Незалежной устраивает безумные провокации, которые ставят мир на грянь ядерной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский своими провокациями уже неоднократно ставил мир на грань ядерной войны. Об этом написал американский политолог Даг Бэндоу в журнале The American Conservative (ТАС). Детальный перевод публикации приводит EADaily.

В числе «неприятных сюрпризов», которые глава Незалежной преподнес своим западным партнерам, эксперт назвал теракт на Керченском мосту и убийство дочерь российского философа Александра Дугина Дарьи. По мнению Бэндоу, нападение на мост было «законным», однако могло привести к опасной для США эскалации конфликта.

«То же самое могло произойти и с ударами в приграничных российских регионах возле Белгорода, а также с убийством Дарьи Дугиной — российского пропагандиста, а не комбатанта», — отметил политолог.

Ракетный удар по Польше, в котором Украина отчаянно пыталась обвинить Россию, создал риск прямого втягивания в конфликт всего блока НАТО, однако, пишет Бэндоу, «США жизненно заинтересованы в том, чтобы не начать войну из-за лжи».

«Если бы Украина действовала полностью сама по себе, такие действия были бы ее делом. Однако она превзошла все ожидания только благодаря союзнической, и особенно американской, поддержке ВСУ», — подчеркнул эксперт.

Также Бэндоу уверен, что Зеленский предпримет очередную попытку втянуть альянс в конфликт с Россией.

«К сожалению, у Киева есть веские основания заявлять или, возможно, даже фальсифицировать российскую атаку, чтобы втянуть Америку в конфликт», — считает политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный и политический аналитик Самид Баша призвал Зеленского не пытаться «вернуть» утраченные территории.

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