Аналитик призвал Зеленского не пытаться «вернуть» утраченные территории

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 80

SCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные Украиной территории

Аналитик призвал Зеленского не пытаться «вернуть» утраченные территории

Фото: © РИА Новости / Анатолий Кирияк

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На страницах китайского издания военный и политический эксперт поделился своим видением условий мира на Украине.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно отказаться от озвученных им требований о «возвращении территорий», заявил военный и политический аналитик Самид Баша на страницах издания South China Morning Post.

Ранее президент Украины после сообщений ряда западных СМИ о том, что Киев подводят к переговорам с Москвой, перечислил условия, на которых он готов начать диалог. В частности, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Однако перед этим украинский президент сам — своим указом — запретил переговоры с Владимиром Путиным.

В своей статье Баша называет условия Зеленского невыполнимыми, говоря, что российский лидер не пойдет ни на одно из них. По мнению аналитика, в украинских интересах оставить свои претензии на присоединившиеся к России территории бывшей Украины. Именно это решение принесет мир на Украину. Однако «неразумное» киевское руководство «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли», резюмирует автор.

В период с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, где большинство принявших участие в плебисцитах однозначно поддержали воссоединение с Россией. 30 сентября Владимир Путин и руководители новых указанных выше регионов поставили свои подписи под договором о вхождении новых территорий в состав России. Позже эти документы ратифицировали обе палаты российского парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что британская пресса высмеивает жалобы Зеленского злобными карикатурами.

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