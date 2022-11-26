Военкор «Известий» показал кадры подготовки разведчиков

Тренировки военнослужащих максимально приближены к условиям реального боя.

Тренировку разведчиков 11-го полка 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики (ДНР) показал военкор «Известий» Александр Сафиулин, побывавший на тренировочном полигоне.

Сначала бойцы отрабатывали навыки тактической медицины. Их преподавал волонтер Дмитрий Усков, который уже несколько месяцев дает медицинские мастер-классы для российских военных на фронте. Военкор же согласился выступить в роли раненого.

«Вот уже по ощущениям кровь в ногу поступать практически полностью перестала. Если сначала по чувствам казалось, что больно, некомфортно, то, в принципе, оказывается, так и должно быть. Потому что основная цель — перекрыть подачу крови в ногу», — прокомментировал он.

Затем разведчики приступили к огневой подготовке, упражнения которой приближены к условиям реального боя.

«Эта так называемая круговая тренировка для разведчиков: один отработал, второй подошел, бьет через доску, в которой уже готовы отверстия, имитирующие условия настоящего боя. И самое главное — попасть нужно все 13 патронов. Мишени впереди», — отметил корреспондент.

Накануне военкоры «Известий» показали, как российские военные наступают на Авдеевку, откуда украинские боевики регулярно обстреливают жилые кварталы Донецка. В последние недели артиллерийский огонь оттуда заметно снизился, сопротивление ВСУ ослабело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские разведчики отслеживают украинские позиции.