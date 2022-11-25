Военкор «Известий» показал, как российские военные наступают на Авдеевку

Российские штурмовые отряды наступают на Авдеевку. Именно оттуда боевики регулярно обстреливают жилые кварталы Донецка. Поддержку мотострелков обеспечивает наша артиллерия. Расчеты гаубиц уничтожили несколько укрепрайнов противника.

Одним из героев наступательной операции стал боец с нашивкой «Ландшафтный дизайнер». За что его так прозвали, знает Станислав Григорьев. Он работает на передовой.

Молодой человек с нашивкой «Ландшафтный дизайнер» на самом деле управляет старой советской гаубицей. Она действительно может менять ландшафт, на позициях врага.

«Водяное направление, поселок Водяное. Первые улицы зачищаем, уничтожаем. Чтобы продвижение было, окружить Авдеевку», — сообщил военнослужащий НМ ДНР с позывным «Хохол».

Для парня это практически родные места. Но его голос не дрожит, когда он отдает команды. Уже несколько лет он — профессиональный военный. А Водяное — всего лишь цель.

«А места-то здесь какие, фантастические. Сюда бы приехать отдохнуть в погожий денек, но здесь совершенно другое сегодня происходит», — передал военкор Григорьев.

Живописные окрестности Донецка с озерами и терриконами сегодня превратились в поле жестокой битвы. Российские силы хотят выбить противника из Авдеевки, чтобы оттуда не обстреливали столицу Донбасса, а артиллеристы им помогают.

— В Мариуполе учился.

— И армия что, затянула?

— Конечно.

— Чем?

— Не знаю, вот как-то мое.

Старые советские гаубицы Д-20 и Д-30 — оружие прошлого века, но вполне актуальное для этого конфликта. Спрятавшись где-нибудь в лесу, расчет может нанести немало вреда врагу прежде, чем его обнаружат.

«Это зависит от укреплений, если бетон, то я думаю много. Если просто какой-то окоп, то корректировка, и прямо в окоп запульнуть и все», — рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Хохол».

Впрочем, в последние недели риск ответного огня, по словам артиллеристов заметно снизился. Сопротивление ВСУ в районе Авдеевки ослабело.