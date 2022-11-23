Российские разведчики рассказали, как отслеживают украинские позиции
РИА Новости: российские разведчики показали, как отслеживают позиции ВСУ по ночам
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм
Ни одно движение на стороне противника не остается незамеченным.
Разведчики российской армии рассказали, как отслеживают позиции украинских боевиков в Запорожской области в темное время суток.
Командир разведгруппы с позывным «Гума» показал передвижение техники противника через прицел ночного видения и пояснил, что так они отслеживают все передвижения на украинских позициях, куда недавно пришло подкрепление.
«Каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это все знаем», — заверил боец в беседе с РИА Новости.
По словам командира разведгруппы, украинские боевики находятся «у нас в гостях, и мы знаем — вплоть до подвалов — куда они прячутся».
До этого сообщалось, что в арсенале российских разведчиков имеются беспилотники, оснащенные камерами с 28-кратным зумом, и автоматы с тепловизорами, позволяющими выследить противника даже ночью. Для передвижения разведгруппы используют бронированные автомобили «Тигр», вооруженные пулеметами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разведчики Росгвардии используют новейшие дроны для обнаружения позиций украинских боевиков.
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