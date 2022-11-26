Выход из НАТО: в США предложили радикальный способ окончания конфликта на Украине

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 99

The Hill назвал выход США из НАТО и роспуск альянса способом решения конфликта на Украине

Выход из НАТО: в США предложили радикальный способ окончания конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Бывший сотрудник американкой администрации озвучил свою идею по прекращению кровопролития на территории Незалежной.

Военные действия на территории Украины и вновь присоединенных к России бывших украинских областей могут прекратиться в случае выхода США из НАТО. С таким заявлением выступил американец Брюс Файн, занимавший в период правления 40-го президента США Рональда Рейгана пост заместителя генерального прокурора. Свое мнение бывший американский функционер озвучил на страницах издания The Hill.

По мнению Файна, после распада СССР Североатлантический альянс лишился смысла своего существования и к сегодняшнему дню растерял последнюю актуальность. Выход Штатов из Организации превратит ее, по словам автора, «из могучего наступательного дуба в крошечный желудь», не представляющий для России никакой угрозы.

Уход США вместе с прекращением расширения НАТО на Восток избавит Москву от ощущения постоянной опасности, а Вашингтону позволит сэкономить колоссальные средства, которые американские власти намерены вливать в продолжение конфликта на Украине. Автор оценивает сумму помощи США Украине в 100 миллиардов долларов в год.

В своих рассуждениях Файн доходит до мысли, что после принятия такого смелого решения американский Конгресс сможет претендовать на Нобелевскую премию мира. Тем более, что история уже знает подобный опыт: в 1708 году по решению Конгресса был аннулирован американо-французский оборонительный договор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон проводит испытания токсичных веществ на военных и душевнобольных Украины.

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