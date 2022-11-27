Шапито в ПАСЕ: поддержка Украины со стороны Запада стала похожа на издевательство

Эфирная новость 241

Западная поддержка Украины стала похожа на издевательство

Фото, видео: 5-tv.ru

Жители Незалежной продолжают сидеть без света и воды, пока Владимир Зеленский и его жена делают сомнительные заявления. Так называемые союзники им поддакивают в ПАСЕ, но до людей никому нет дела.

На Украине была надолго парализована переброска эшелонов на восток. Крупные металлургические и оборонные предприятия остановили свою работу на неопределенный срок. Даже спустя трое суток, по официальным заявлениям, энергосистема восстановлена на 75%. Отключения воды и света в городах стали обыденностью.

Киев перенаправляет все свободные мощности военным, а не мирным потребителям. Зеленский из бункера продолжает твердить что не пойдет на переговоры с Москвой, его жена в теплой освещенной гостиной уверяет что народ украины готов мерзнуть хоть два, хоть три года. Так сильно, по ее мнению, они хотят в Евросоюз.

На Западе им поддакивают и аплодируют — мол, терпите-терпите, мы с вами. «Мы не отступим», — заявил генсек НАТО. Это очень яркое и очень точное выражение Мы не отступим. Ведь на полях Украины идет борьба не только и не столько с Украиной, а со всем многоликим альянсом. И Североатлантическая гидра еще не исчерпала своих ресурсов, да и живой силы под ружьем хватает. Война до последнего украинца, так ведь, герр Столтенберг?

Все чаще западная поддержка выглядит как сущее издевательство. Вот, показательные кадры — Парламентская ассамблея (ПАСЕ) ОБСЕ в Варшаве не могла пройти мимо инфоповода.

«В знак солидарности с народом Украины мы продолжим нашу сессию в темноте. Кому не хватает света, пожалуйста, используйте фонарики на телефонах», — призвали в ПАСЕ.

«Мне нужно сделать фото», — раздался голос.

«Что нужно?» — последовало уточнение.

«Фотографию зала надо сделать, а так ничего не видно. Мне нужны фонарики», — прозвучал ответ.

«Но у меня нет с собой телефона. И нет фонарика», — посетовал кто-то.

«Ничего-ничего, мне не нужен ваш фонарик. Мне нужно, чтобы в зале подняли фонарики», — успокоили его.

«Поднимите фонарики», — прозвучала просьба к присутствующим

Парламентские ассамблеи, по своей сути, должны быть площадками для диалога между сторонами с разными точками зрения. Но они превратились в балаган с дешевым репертуаром. Судите сами: на эту встречу в Варшаве российских делегатов просто не пустили. Польша виз не дала. А украинцы, и это самое смешное, объявили бойкот и отказались участвовать, пока русских совсем не исключат. Нет, это даже не балаган. Это шапито.

-4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября

Последние новости

14:20
Фото: Бурунов согнулся пополам ради подола-хвоста сконфуженной Тодоренко
14:06
Денег много не бывает: помощь Украине дорого обходится Западу и Евросоюзу
13:49
«Кошмарище»: Высоцкая выложила селфи без макияжа и нарвалась на критику
13:35
Шапито в ПАСЕ: поддержка Украины со стороны Запада стала похожа на издевательство
13:21
Лавров отложил плановую поездку в Минск из-за смерти Макея
13:10
У России появился новый атомный ледокол: почему важно выиграть гонку за Севморпуть

Сейчас читают

«Ради вас мы сражаемся»: военные в зоне СВО поздравили женщин с днем матери
Хочу как Кардашьян: россиянки чуть не погибли из-за новой моды на похудение
«Пошла не по той дороге»: бывший муж Гурченко о работе актрисы с Моисеевым
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео