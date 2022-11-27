Шапито в ПАСЕ: поддержка Украины со стороны Запада стала похожа на издевательство

Жители Незалежной продолжают сидеть без света и воды, пока Владимир Зеленский и его жена делают сомнительные заявления. Так называемые союзники им поддакивают в ПАСЕ, но до людей никому нет дела.

На Украине была надолго парализована переброска эшелонов на восток. Крупные металлургические и оборонные предприятия остановили свою работу на неопределенный срок. Даже спустя трое суток, по официальным заявлениям, энергосистема восстановлена на 75%. Отключения воды и света в городах стали обыденностью.

Киев перенаправляет все свободные мощности военным, а не мирным потребителям. Зеленский из бункера продолжает твердить что не пойдет на переговоры с Москвой, его жена в теплой освещенной гостиной уверяет что народ украины готов мерзнуть хоть два, хоть три года. Так сильно, по ее мнению, они хотят в Евросоюз.

На Западе им поддакивают и аплодируют — мол, терпите-терпите, мы с вами. «Мы не отступим», — заявил генсек НАТО. Это очень яркое и очень точное выражение Мы не отступим. Ведь на полях Украины идет борьба не только и не столько с Украиной, а со всем многоликим альянсом. И Североатлантическая гидра еще не исчерпала своих ресурсов, да и живой силы под ружьем хватает. Война до последнего украинца, так ведь, герр Столтенберг?

Все чаще западная поддержка выглядит как сущее издевательство. Вот, показательные кадры — Парламентская ассамблея (ПАСЕ) ОБСЕ в Варшаве не могла пройти мимо инфоповода.

«В знак солидарности с народом Украины мы продолжим нашу сессию в темноте. Кому не хватает света, пожалуйста, используйте фонарики на телефонах», — призвали в ПАСЕ.

«Мне нужно сделать фото», — раздался голос.

«Что нужно?» — последовало уточнение.

«Фотографию зала надо сделать, а так ничего не видно. Мне нужны фонарики», — прозвучал ответ.

«Но у меня нет с собой телефона. И нет фонарика», — посетовал кто-то.

«Ничего-ничего, мне не нужен ваш фонарик. Мне нужно, чтобы в зале подняли фонарики», — успокоили его.

«Поднимите фонарики», — прозвучала просьба к присутствующим

Парламентские ассамблеи, по своей сути, должны быть площадками для диалога между сторонами с разными точками зрения. Но они превратились в балаган с дешевым репертуаром. Судите сами: на эту встречу в Варшаве российских делегатов просто не пустили. Польша виз не дала. А украинцы, и это самое смешное, объявили бойкот и отказались участвовать, пока русских совсем не исключат. Нет, это даже не балаган. Это шапито.