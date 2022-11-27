В Псковской области заявили о попытках нарушении границы со стороны НАТО

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 68

Псковский губернатор Ведерников заявил о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу

В Псковской области заявили о попытках нарушении границы со стороны НАТО

Фото: © РИА Новости / Оксана Джадан

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Глава региона рассказал о «мирном взаимодействии» со стороны представителей Североатлантического альянса.

О фактах нарушения государственной границы России военными беспилотниками НАТО заявил глава Псковской области Михаил Ведерников, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

«Были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотными летательными аппаратами», — рассказал губернатор на пленарном заседании третьего псковского медиафорума.

Это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала СВО, считает Ведерников. Он добавил, что в настоящее время ситуация только усложнилась.

Глава региона отметил также, что два из трех государств, имеющих границу с Псковской областью, — Эстония и Латвия — являются членами Североатлантического Альянса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон проводит испытания токсичных веществ на военных и душевнобольных Украины.

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