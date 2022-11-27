«Ради вас мы сражаемся»: военные в зоне СВО поздравили женщин с днем матери

Защитники Родины поздравили матерей видеообращениями, полными тепла и благодарности.

Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поздравили женщин со всей России с днем матери. Защитники записали трогательные видеообращения, полные стихотворений, теплых слов любви и благодарности.

«Жизнь каждого из нас начинается на руках матери, которая становится самым близким и родным человеком»;

«Спасибо за ту доброту, ласку и заботу, которую вы дарите. Желаем вам благополучия, здоровья и любви»;

«Наши матери — это самое дорогое, что есть у нас. Ради вас мы сражаемся»;

«Дорогие наши мамы, спасибо, что вы у нас есть»;

«Желаю, чтобы вы почаще улыбались», — такими полными теплоты словами поздравили военные матерей.

Безусловно, каждая мама на свете — невероятный герой. Наши мамы подарили нам жизнь, взрастили и научили быть человеком и любить свою Родину. Ничто не сравнимо с материнской любовью: чистой, безусловной, всеобъемлющей и всесильной.

Мама солдата — особый героический путь. Ежесекундно они переживают за своих сыновей и молятся за их здоровье и благополучие. Это поистине сильнейшие женщины, и сегодня хотелось бы выразить им особую благодарность. Спасибо, что взрастили героев России, наших защитников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин поговорил с матерями военнослужащих.