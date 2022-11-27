«Ради вас мы сражаемся»: военные в зоне СВО поздравили женщин с днем матери

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 3 493

Военнослужащие записали из зоны СВО поздравление с днем матери для российских женщин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО; Telegram / incident22; RVvoenkor; chp31; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Защитники Родины поздравили матерей видеообращениями, полными тепла и благодарности.

Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поздравили женщин со всей России с днем матери. Защитники записали трогательные видеообращения, полные стихотворений, теплых слов любви и благодарности.

«Жизнь каждого из нас начинается на руках матери, которая становится самым близким и родным человеком»;

«Спасибо за ту доброту, ласку и заботу, которую вы дарите. Желаем вам благополучия, здоровья и любви»;

«Наши матери — это самое дорогое, что есть у нас. Ради вас мы сражаемся»;

«Дорогие наши мамы, спасибо, что вы у нас есть»;

«Желаю, чтобы вы почаще улыбались», — такими полными теплоты словами поздравили военные матерей.

Безусловно, каждая мама на свете — невероятный герой. Наши мамы подарили нам жизнь, взрастили и научили быть человеком и любить свою Родину. Ничто не сравнимо с материнской любовью: чистой, безусловной, всеобъемлющей и всесильной.

Мама солдата — особый героический путь. Ежесекундно они переживают за своих сыновей и молятся за их здоровье и благополучие. Это поистине сильнейшие женщины, и сегодня хотелось бы выразить им особую благодарность. Спасибо, что взрастили героев России, наших защитников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин поговорил с матерями военнослужащих.

-4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября

Последние новости

12:50
Ая из «Города 312» слушателям Моргенштерна*: «Я не хочу этой моды!»
12:38
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге
12:24
ОДКБ создаст комиссию по биобезопасности для проверки лабораторий США
12:11
Один в один: у тяжелобольного Андрея Губина нашелся внебрачный сын
12:00
«Ради вас мы сражаемся»: военные в зоне СВО поздравили женщин с днем матери
11:44
У НАТО заканчиваются военные ресурсы для помощи Украине

Сейчас читают

«Ради вас мы сражаемся»: военные в зоне СВО поздравили женщин с днем матери
«Мертвый лучше живого»: политолог считает, что Зеленский затеял смертельную игру
«Пошла не по той дороге»: бывший муж Гурченко о работе актрисы с Моисеевым
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео