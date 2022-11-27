На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге

По всей территории Незалежной введена система аварийного отключения электричества.

На Украине заявили о повреждении важного объекта транспортной инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом сообщил представитель местных властей.

«Ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются», — заявили власти региона.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Это стало ответом на теракт киевского режима на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам военного управления, оборонной промышленности и энергетики Украины.

23 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во всей стране введена аварийная система отключения электричества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска предотвратили атаки боевиков ВСУ на донецком и южно-донецком направлениях.