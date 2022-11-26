Армия России предотвратила атаки боевиков ВСУ на донецком и южно-донецком направлениях

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 49

Противник каждый день несет большие потери. ВС РФ уничтожили, в частности, до 70 украинских националистов вблизи Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Армия России предотвратила атаки боевиков ВСУ на донецком и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Отмечалось, что противник каждый день несет большие потери. ВС РФ уничтожили, в частности, до 70 украинских националистов вблизи Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки.

«На купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — также уточнил Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой позиции по украинскому кризису придерживается РФ.

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