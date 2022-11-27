Певица Слава пришла на свадьбу дочери в джинсах и рубашке: «Я не подготовилась»

На невесте было невероятной красоты свадебное платье, а вот ее мама с нарядом на такое важное мероприятие прогадала.

Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.) 23-летняя Александра Морозова на днях вышла замуж. Торжественная церемония прошла в Барвихе в узком кругу друзей, где все, кроме мамы невесты, выглядели довольно празднично.

Слава для мероприятия выбрала обычные джинсы, клетчатую рубашку и сапоги. Поклонники под фотографиями в соцсетях возмутились, что певица так пренебрежительно отнеслась к выбору образа на самое важное событие в жизни дочери. Оказалось, что Саша не предупредила маму о торжественной обстановке.

«Я просто в шоке. Я думала, что будет просто роспись, поэтому я даже не подготовилась», — оправдалась Слава.

Она пожелала дочери и ее избраннику счастья и благополучия.

Саша в отношениях со своим возлюбленным уже четыре года, но она не публиковала совместных снимков, не раскрывала имени мужчины, не сообщала, чем он занимается.

По данным журналистов, 25-летнего жениха зовут Александром, работает молодой человек в сфере автомобильного бизнеса.

На свадебных фотографиях поклонники наконец смогли увидеть избранника девушки.

«Прости, Андрей, но тебе тоже пришлось стать публичным», — отметила Саша в публикации в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь певицы Славы во время девичника разгромила отель с пьяными подругами.