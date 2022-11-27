Армия России отразила атаки боевиков ВСУ на трех направлениях

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 57

Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинские националисты попытались восстановить утраченное положение и совершить контрнаступление, но были молниеносно отбиты и отброшены на исходные позиции.

Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) были пресечены попытки украинских националистов укрепить позиции и пойти в наступление на трех направлениях. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как доложил генерал-лейтенант, на красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской народной республики (ЛНР) российские военные упреждающим огневым поражением сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в составе двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки.

Кроме того, националисты пытались оборудовать опорные пункты и закрепиться в населенных пунктах Площанка и Червонопоповка.

«В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники», — доложил Игорь Конашенков.

На донецком направлении украинские боевики попытались совершить контратаку, но были молниеносно отбиты российскими войсками. В результате ликвидировано до 70 украинских военных, два танка, две бронированные машины и пять пикапов.

Украинские националисты пробовали восстановить утраченное положение и атаковать на южно-донецком направлении в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Но снова все поползновения были моментально пресечены.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей», — сообщил Игорь Конашенков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Министерстве обороны РФ сообщили о ликвидации ста боевиков «иностранного легиона».

-4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября

Последние новости

17:36
Черная зависть? Little Big раскритиковали творчество певца SHAMAN
17:22
Чем обернется первый в истории тотальный блэкаут на Украине
17:08
Не дождалась: диджей Филиппа Киркорова рассказала, почему не вышла за него замуж
17:03
«Помешалась на Путине»: в сети затравили обвинившую РФ в голоде фон дер Ляйен
16:54
Названы дата и место похорон главы МИД Белоруссии Владимира Макея
16:45
В Охотском море полыхает судно с сотней человек на борту

Сейчас читают

В Польше назвали маловероятной военную агрессию России
Кривой рот, косые глаза и парик: что случилось с Пугачевой после отъезда из РФ
Фото: Бурунов согнулся пополам ради подола-хвоста сконфуженной Тодоренко
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео