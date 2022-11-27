Армия России отразила атаки боевиков ВСУ на трех направлениях

Украинские националисты попытались восстановить утраченное положение и совершить контрнаступление, но были молниеносно отбиты и отброшены на исходные позиции.

Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) были пресечены попытки украинских националистов укрепить позиции и пойти в наступление на трех направлениях. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как доложил генерал-лейтенант, на красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской народной республики (ЛНР) российские военные упреждающим огневым поражением сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в составе двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки.

Кроме того, националисты пытались оборудовать опорные пункты и закрепиться в населенных пунктах Площанка и Червонопоповка.

«В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники», — доложил Игорь Конашенков.

На донецком направлении украинские боевики попытались совершить контратаку, но были молниеносно отбиты российскими войсками. В результате ликвидировано до 70 украинских военных, два танка, две бронированные машины и пять пикапов.

Украинские националисты пробовали восстановить утраченное положение и атаковать на южно-донецком направлении в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Но снова все поползновения были моментально пресечены.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей», — сообщил Игорь Конашенков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Министерстве обороны РФ сообщили о ликвидации ста боевиков «иностранного легиона».