Минобороны сообщило о ликвидации ста боевиков «иностранного легиона»
Минобороны: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ и сто боевиков иностранного легиона
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Кроме того, пресечена очередная попытка атаки ВСУ на Купянском направлении.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) высокоточным оружием ударили по пунктам временной дислокации особого «иностранного легиона» украинских боевиков. В результате были ликвидированы 100 иностранных наемников и шесть единиц бронированной техники. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого „иностранного легиона“ уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — доложил генерал-лейтенант.
«Иностранный легион» — неофициальное название для наемников из разных стран, воюющих за киевский режим.
Кроме того, на Купянском направлении украинские националисты предприняли попытку атаки в районе населенного пункта Новоселовское. Она была молниеносно пресечена огнем артиллерии российских войск. Ликвидировано около 30 боевиков и два пикапа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военные ДНР нашли простой способ сделать боевой коптер с помощью 3D-принтера.
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