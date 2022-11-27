Минобороны сообщило о ликвидации ста боевиков «иностранного легиона»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 62

Минобороны: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ и сто боевиков иностранного легиона

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Кроме того, пресечена очередная попытка атаки ВСУ на Купянском направлении.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) высокоточным оружием ударили по пунктам временной дислокации особого «иностранного легиона» украинских боевиков. В результате были ликвидированы 100 иностранных наемников и шесть единиц бронированной техники. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого „иностранного легиона“ уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — доложил генерал-лейтенант.

«Иностранный легион» — неофициальное название для наемников из разных стран, воюющих за киевский режим.

Кроме того, на Купянском направлении украинские националисты предприняли попытку атаки в районе населенного пункта Новоселовское. Она была молниеносно пресечена огнем артиллерии российских войск. Ликвидировано около 30 боевиков и два пикапа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военные ДНР нашли простой способ сделать боевой коптер с помощью 3D-принтера.

Тема:
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