Что-то поважнее семьи? Почему Пригожин не пришел на крещение внука

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 110

Продюсер Иосиф Пригожин пропустил крещение внука Даниэля

Что-то поважнее семьи? Почему Пригожин не пришел на крещение внука

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Дочь знаменитого продюсера считает, что Пригожин был бы лишним на крещении. Но почему?

Продюсер Иосиф Пригожин пропустил крещение своего трехмесячного внука Даниэля. Знаменитый дедушка не пришел на семейный праздник в подмосковный храм. Причину назвала дочь продюсера в эфире федерального канала.

25-летняя Даная Пригожина стала мамой в конце лета, и ее отец был очень рад появлению нового члена семьи, однако на крещение не явился. Дочь объяснила, что звезды шоу-бизнеса не было в храме из-за сильной загруженности по работе. Супруга Пригожина, певица Валерия, к родственникам тоже не заглянула из-за занятости.

«Здесь должны крестные и родители мальчика. Все. Здесь не должно быть тысячи гостей», — считает новоиспеченная мама.

Из-за плотного графика Иосиф Пригожин редко проводит время с Даниэлем. Семья Данаи живет за городом, а родитель наведывается в гости нечасто. Примечательно, что Валерия со своей внучкой общается регулярно. Девочка появилась в звездной семье 1 января 2021 года, назвали ее красивым именем Селин.

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