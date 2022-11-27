Что-то поважнее семьи? Почему Пригожин не пришел на крещение внука

Дочь знаменитого продюсера считает, что Пригожин был бы лишним на крещении. Но почему?

Продюсер Иосиф Пригожин пропустил крещение своего трехмесячного внука Даниэля. Знаменитый дедушка не пришел на семейный праздник в подмосковный храм. Причину назвала дочь продюсера в эфире федерального канала.

25-летняя Даная Пригожина стала мамой в конце лета, и ее отец был очень рад появлению нового члена семьи, однако на крещение не явился. Дочь объяснила, что звезды шоу-бизнеса не было в храме из-за сильной загруженности по работе. Супруга Пригожина, певица Валерия, к родственникам тоже не заглянула из-за занятости.

«Здесь должны крестные и родители мальчика. Все. Здесь не должно быть тысячи гостей», — считает новоиспеченная мама.

Из-за плотного графика Иосиф Пригожин редко проводит время с Даниэлем. Семья Данаи живет за городом, а родитель наведывается в гости нечасто. Примечательно, что Валерия со своей внучкой общается регулярно. Девочка появилась в звездной семье 1 января 2021 года, назвали ее красивым именем Селин.

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