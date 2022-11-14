«Исполнился годик Игорьку»: Крутой показал подросшего внука от внебрачного сына

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 243

Игорь Крутой опубликовал пост в день рождения внука от внебрачного сына Якова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Telegram / Игорь Крутой; муз. И. Крутой, альбом «Без слов, часть 2»

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Внебрачный сын знаменитого композитора разорвал все связи с приемным отцом после ДНК-теста.

Композитор Игорь Крутой показал внука от внебрачного сына. Яков стал отцом в 2021 году. Он назвал сына в честь знаменитого дедушки. 14 ноября мальчик отметил свой первый день рождения. Об этом музыкант рассказал в своей социальной сети.

Российский композитор поделился трогательными кадрами, на которых он с годовалым внуком прогуливается по осеннему парку. 68-летний музыкант трепетно ведет себя с ребенком, не отпускает с рук и целует при каждой возможности.

«Сегодня исполнился годик моему пока единственному внуку Игорьку <…> Пусть сбываются надежды, исполняются мечты, будь красивым и успешным, дотянувшись до звезды», — поздравил Крутой своего внука стихотворением.

Знаменитый артист узнал о том, что у него есть внебрачный сын всего четыре года назад. Сначала он скептически отнесся к внезапно появившемуся наследнику и предложил провести генетический тест. Экспертиза подтвердила их родство, и музыкант принял Якова с женой в семью. Примечательно, что новоиспеченный наследник отрекся от своего приемного отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Игоря Крутого на то, что внук будет его полным тезкой.

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🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

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