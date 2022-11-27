«Отдыхать аморально»: горнолыжным курортам Европы грозит разорение

Горнолыжники, как и всегда с открытием сезона, выстраиваются в очередь к подъемнику. В этом году она короче, чем обычно. Цены кусаются!

В Европе, где тоже открылся горнолыжный сезон, большинству курортов грозит разорение. Там подняли цены, чтобы хоть как-то окупить расходы на отопление и электричество. И теперь большой вопрос — кто, при нынешней ситуации в Старом Свете, захочет отдыхать дорого и забыв о комфорте? Подъемники будут работать медленнее и не везде, кабинки и здания в горах точно без обогрева. Снежные пушки — даже не включают.

Александр Якименко увидел знаменитые курорты непривычно пустыми.

Горнолыжники, как и всегда с открытием сезона, выстраиваются в очередь к подъемнику. В этом году она короче, чем обычно. Цены кусаются! Подорожало все. Прокат инвентаря, например, сразу на 20%.

«Мы всегда обновляем инвентарь перед сезоном. В этом году это влетело нам в копеечку. Качество превыше всего, так что цены пришлось повысить. Ну, а клиентов много все равно не будет», — считает управляющая прокатом лыж Кристин Шабо.

И это, кстати, объяснимо: администраторы курортов вынужденно пошли на целый комплекс мер экономии, пожертвовав, собственно, главным на курортах — комфортом.

«Мы выключили подогрев кабинок, подогрев сидений, освещение выключили где только можно. Всего пара подъемников работает, а так просим поменьше всем этим пользоваться. Можно ведь и пешком походить немного», — говорит директор горнолыжного курорта Лоран Воше.

Чтобы хоть как-то согреть туристов и собственных работников некоторые владельцы подъемников идут даже на нарушение инструкций по безопасности.

«Раньше тепло шло на улицу, а теперь мы выключили вентилятор и генераторы обогревают заодно и помещение», — рассказывает управляющий подъемника на курорте Штефан Шницлер.

В Германии начало лыжного сезона вообще вызвало оживленные политические дебаты. На фоне экономического кризиса, вызванного санкциями против России, немецкие чиновники вообще предложили курорты не открывать.

«В такие времена этой зимой, я считаю, просто аморально кататься на лыжах и вообще что-то делать ради удовольствия. Мы должны экономить, и экономить на всем, в том числе на отдыхе», — уверен президент федерации охраны природы Германии Ричард Мергнер.

Как сэкономить во время катания, обсуждают на всех уровнях — от туристов до глав государств. Пока единственное, о чем договорились: снежные пушки — не включать.

«Пушки работают обычно до ста часов в год, по 700 киловатт-часов. Так что кажется, это внушительная экономия, конечно, если не считать того, что без них снега нет совсем и в итоге курорты просто не открываются. Так что на самом деле выгода — сомнительна», — признается управляющий директор горнолыжного курорта Эдит Штадлер.

Это решение, действительно, уже вышло европейцам боком: из-за отсутствия снега пришлось отменить с десяток международных соревнований, а начало сезона сдвинуть на неделю. Сильнее всего от этого страдают владельцы горных ресторанов. В октябре они договорились брать с каждого посетителя символический евро за обогрев. Теперь пришлось от новой таксы — отказываться. И так-то клиентов не зазвать.

«Мы уже пережили два тяжелейших года и надеялись хоть как-то восстановить бизнес. Но вот, в первый день уже очень показательно — клиентов вообще нет», — сокрушается владелица бара на горе Петра Эттенхубер.

Еще один трудный год устроили европейскому туристическому бизнесу европейские же политики: в частности, закрыв для россиян въезд в ЕС.