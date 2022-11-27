«Почувствовала облегчение»: Оксана Федорова ответила на слухи о беременности
Оксана Федорова опровергла слухи о третьей беременности
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитость уже более десяти лет счастлива во втором браке с бывшим офицером ФСБ и действующим сотрудником Администрации президента РФ Андреем Бородиным.
Телеведущая Оксана Федорова на фоне гуляющих слухов о возможной третьей беременности, рассказала, что думает по этому поводу. По ее словам, только сейчас она почувствовала некоторую свободу в воспитании двоих детей, поэтому в данный момент о еще одном малыше не задумывается.
«Федору (старший сын Федоровой — Прим. ред.) сейчас десять лет, и я немного почувствовала облегчение, когда могу обратиться к себе», — объяснила знаменитость на федеральном канале.
Помимо сына у нее подрастает дочка Елизавета. Дети появились в браке с бывшим офицером ФСБ и действующим сотрудником Администрации президента РФ Андреем Бородиным. Вместе с ним Федорова уже 11 лет и до сих пор по-настоящему влюблена в своего супруга.
Брак с Бородиным является для Оксаны Федоровой вторым по счету. До этого она была замужем за гражданином Германии Филиппом Тофтом. Когда они были на грани развода в 2009 году, ей приписывали роман певцом Николаем Басковым.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские звезды поздравили женщин с Днем матери.
Читайте также
93%
0.09 62.88
0.10
Нашли ошибку?