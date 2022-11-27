«Почувствовала облегчение»: Оксана Федорова ответила на слухи о беременности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 119

Оксана Федорова опровергла слухи о третьей беременности

«Почувствовала облегчение»: Оксана Федорова ответила на слухи о беременности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость уже более десяти лет счастлива во втором браке с бывшим офицером ФСБ и действующим сотрудником Администрации президента РФ Андреем Бородиным.

Телеведущая Оксана Федорова на фоне гуляющих слухов о возможной третьей беременности, рассказала, что думает по этому поводу. По ее словам, только сейчас она почувствовала некоторую свободу в воспитании двоих детей, поэтому в данный момент о еще одном малыше не задумывается.

«Федору (старший сын Федоровой — Прим. ред.) сейчас десять лет, и я немного почувствовала облегчение, когда могу обратиться к себе», — объяснила знаменитость на федеральном канале.

Помимо сына у нее подрастает дочка Елизавета. Дети появились в браке с бывшим офицером ФСБ и действующим сотрудником Администрации президента РФ Андреем Бородиным. Вместе с ним Федорова уже 11 лет и до сих пор по-настоящему влюблена в своего супруга.

Брак с Бородиным является для Оксаны Федоровой вторым по счету. До этого она была замужем за гражданином Германии Филиппом Тофтом. Когда они были на грани развода в 2009 году, ей приписывали роман певцом Николаем Басковым.

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