27 ноября все мамы страны принимают поздравления. Кто-то хвастается подарками, а кто-то делится пожеланиями. Но что скажут звездные мамы и дети?

В России в последнее воскресенье ноября традиционно празднуется День матери. Тысячи детей поздравляют своих мам цветами, открытками и словами благодарности за жизнь. Не исключением стали и звезды шоу-бизнеса. Российские артисты в своих социальных сетях поделились пожеланиями и похвастались подарками.

Минобороны РФ опубликовало трогательное видео с поздравлениями матерей со всей страны от самых любимых и знаменитых лиц России. С праздником поздравили женщин — актер и депутат ГосДумы Дмитрий Певцов, певец Олег Газманов, артист и юморист Владимир Винокур. Любимые артисты миллионов людей пожелали нашим российским матерям радости, терпения, добра и света.

Дмитрий Певцов обратил внимание на то, что они делают великое дело — населяют планету прекрасными людьми. Олег Газманов выразил надежду, что женщинам не нужно будет беспокоиться за своих детей, потому что все будет у всех хорошо. А Владимир Винокур посвятил отдельное обращение матерям солдатов. Он пожелал им, чтобы все сыновья благополучно вернулись домой как можно скорее.

Певица Наталья Подольская показала подписчикам кадры, на которых веселятся ее дети. Сорокалетняя артистка также похвалилась трогательной открыткой с аппликациями, которую смастерили ей сыновья — семилетний Артемий и двухлетний Иван. Свою маму Нину певица тоже не забыла поздравить, в личном блоге она опубликовала совместное фото.

Фото; фидео: Instagram* / nataliapodolskaya; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая Лера Кудрявцева поздравила подписчиков кадрами из кинофильма «Мама» под одноименную песню. Сама знаменитость воспитывает троих наследников. У нее есть взрослый сын Жан, и дочка Маша, которая родилась в 2018 году. Крайний раз Лера стала мамой, когда ей было 47 лет. Теледива признается, что беременность проходила сложно, и ей приходилось колоть гормоны прямо в живот.

Фото: Instagram* / leratv; Кадр из к/ф «Мама», реж. Элизабета Бостан, 1976 г.

Певица Валерия похвасталась, как ее поздравила с праздником дочь. Она показала многочисленные подарки и цветы. Она также поздравила всех мам и пожелала им взаимопонимания с детьми. В 54 года у Валерии есть три ребенка от второго мужа — Анна, Артемий и Арсений. Своему нынешнему мужу продюсеру Иосифу Пригожину она подарить наследника не смогла. В 2014 году у исполнительницы случился выкидыш.

Фото; видео: Instagram* / valeriya; www.globallookpress.com / Elena Mayorova

У Ольги Бузовой своих детей пока нет, но родную мамочку Ирину она не могла не поздравить. Она поделилась фотографией с самым близким человеком и рассказала, что ее преследует череда праздников.

«Вчера отмечали папин день рождения, а сегодня День мамы», — подписала она снимок и пожелала всем беречь своих родных.

Instagram* / buzova86

Светская львица Виктория Боня отметила сразу два праздника в один день. Телеведущая показала пользователям сети, какую открытку подарила ей дочь на день рождения. Десятилетняя Анджелина смастерила ей коллажи из фотографий и оставила к ним трогательные подписи и комплименты для мамы. Родила Боня в 2012 году от миллионера Александра Смерфита. Анджелина появилась на свет в Монако, где ведущая с дочкой остались даже после разрыва с мужчиной.

Фото; видео: Instagram* / victoriabonya; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Ранее 5-tv.ru писал, как военные в зоне СВО поздравили женщин с Днем матери.

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