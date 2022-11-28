«Таких мужчин мало»: актриса Марьяна Спивак вспомнила погибшего Пускепалиса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Марьяна Спивак назвала Пускепалиса редким представителем мужского пола

«Таких мужчин мало»: актриса Марьяна Спивак вспомнила погибшего Пускепалиса

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Ставший популярным в 40 лет, умерший актер влюблял зрителей в свои образы суровых мужчин, которым приходится выживать в тяжелейших условиях.

Актриса Марьяна Спивак рассказала, как она узнала о смерти коллеги Сергея Пускепалиса, в каких была с ним отношениях и каким запомнит знаменитость.

«Я летела в Сочи на фестиваль. Как только самолет приземлился, у меня „взорвался“ телефон от звонков и СМС. Конечно, шок был полный. Это был день премьеры нашего фильма, но никакого праздника, естественно, не получилось», — призналась актриса в беседе с aif.ru.

Актриса не была сильно близка с Пускепалисом, но во время съемок популярного сериала, который стал для знаменитости последний, чувствовала всю теплоту, исходящую от него, и доброту.

«Его герой — единственный внушающий доверие мужчина в фильме. Кинорежиссер говорила, если и будет продолжение, то совсем без него невозможно. То есть он останется неким закадровым персонажем. Но то, что у нас дефицит мужиков — это правда. Мало у нас на экране таких мужчин, которым веришь, которые ведут себя по-мужски», — заключила Спивак.

Сергей Пускепалис ушел из жизни 20 сентября. Он попал в аварию по дороге в Донбасс, куда вез гуманитарную помощь. Микроавтобус, в котором находился актер, столкнулся с фурой на трассе Москва — Ярославль. Получившие тяжелейшие травмы водитель машины Александр Синицын и его знаменитый пассажир скончались на месте. Пускепалису было 56 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как друг Сергея Пускепалиса мог уберечь актера от смерти.

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