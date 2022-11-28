Младшая наследница артиста уже давно живет в Великобритании. Но 22-й день рождения решила отпраздновать во Франции. За что и была раскритикована публикой.

Младшая дочка Александра Малинина Устинья в социальной сети рассказала, как она отметила 22-й день рождения. Девушка решила встретить новый год жизни в Париже, хотя сама уже давно живет в Лондоне. Однако вместе с поздравлениями получила порцию негатива и критики. Многие пользователи сети осудили Малинину за роскошную жизнь.

«Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети — за бугор»;

«У патриотов дети должны жить в России по этим законам и никак иначе»;

«А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?»;

«Зачем столько косметики в 22 года?»;

«В полном обвесе идет», — прокомментировали новое фото интернет-пользователи.

Отвечать на критику девушка не стала. Ее жизнь полностью устраивает. Она учится в Королевской Академии музыки. А в свободное время путешествует по Европе.

При этом, как ранее признавался сам Александр Малинин, он гордится Устиньей. Он заверяет, что она далека от шаблонного образа представителей золотой молодежи, никогда не сидела без дела, трудилась с раннего детства.

Ранее 5-tv.ru показывал, как дочь Малинина превзошла отца по вокальным способностям.