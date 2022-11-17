Дочь Александра Малинина спела с отцом и превзошла его вокальные способности

Знаменитый певец с супругой и двумя детьми перебрался в Мюнхен, но не потерял связь с Родиной.

Дочь 64-летнего музыканта Александра Малинина Устинья, похоже, превзошла своего папу в певческом таланте. Девушка поздравила его с днем рождения, а заодно опубликовала в социальной сети ролик, где виновник торжества и звездная наследница вместе исполняют знаменитый романс «Белым снегом». Подписчики сразу оценили талант Малининой-младшей.

«Превзошла папу!»;

«Папа твой — супер! Думаю, и с мамой тебе повезло. Замечательная женщина, да и вся ваша семья в целом!»;

«С днем рождения, всех благ»;

«Устинья — папина копия»;

«Как приятно смотреть на вас!» — написали пользователи.

Несмотря на то, что несколько лет назад Александр Малинин с супругой и двумя детьми перебрался в Мюнхен, он не потерял связь с Россией. Селебрити часто посещает родину, участвуя в музыкальных проектах. Так, недавно звезда эстрады был в жюри шоу на одном из федеральных каналов. Вместе с ним были коллеги по цеху Елена Ваенга, Игорь Корнелюк и Валерий Сюткин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где и почему отменили концерты Александра и Никиты Малининых.

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