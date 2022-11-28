А как же Меган? 51-летняя любовница принца Гарри поделилась деталями романа

У звезды реалити-шоу Кэтрин Оммани на момент знакомства с принцем было двое детей от другого мужчины.

Бывшая девушка принца Гарри вспомнила пикантные подробности их непродолжительного, но бурного романа. Эту историю рассказало британское издание Express.

51-летняя светская львица и звезда британских реалити-шоу Кэтрин Оммани решила откровенно рассказать об искре, которая пробежала между ней и Гарри и почему их с принцем любовь никогда не могла превратиться в реальность.

Как объяснила девушка, она узнала, что принц Гарри собирается рассказать о своих бывших избранницах в своей автобиографии. Поэтому она решила опередить творение принца и поведать свою версию произошедшего.

По словам Кэтрин Оммани, она встретила Гарри, когда тому был 21 год. На тот момент у 34-летней дивы уже было двое детей. Они познакомились в модном баре и сразу почувствовали эту «искру».

«Когда мы уходили, Гарри указал на один из трех припаркованных Роллс-Ройсов и сказал: залезай со мной. Это мне очень польстило», — рассказала Оммани.

Они отправились в закрытую зону элитного ночного клуба, и Кэтрин постоянно подкалывала принца и называла его «избалованным», что для внука королевы было в новинку.

Кэтрин Оммани рассказала, что однажды они отправились в дом к общему другу, и Гарри сделал ей сэндвич с беконом, а потом они «дурачились словно дети и даже залезли в ванну прямо в одежде». Потом, по словам девушки, они в шутку боролись и щекотались, и когда 34-летняя Кэтрин заявила, что ей пора домой, 21-летний принц подарил ей «самый страстный в жизни поцелуй».

«Он поднял меня за талию и припер к стене и подарил мне самый невероятный, страстный поцелуй, который когда-либо случался в моей жизни. У меня просто не было слов», — разоткровенничалась звезда реалити.

Однако роман быстро сошел на нет, ведь принц и любимец королевы-бабушки не мог построить жизнь с матерью двоих детей на 13 лет старше него. Поэтому Гарри просто сменил номер и пропал из жизни Оммани. Она жалеет, что они не остались друзьями, но искренне надеется, что жена Меган Маркл дарит ему счастье.

К слову о Меган Маркл: в последнее время появляется все больше слухов о разладе в семействе. Недавно принц Гарри и его супруга устроили громкую ссору в ресторане, чему стали свидетелями гости заведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принца Гарри и Меган Маркл упрекнули в оскорблении монархии.