Киев уличили в подготовке операции по захвату Крыма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 182

Экс-глава ВДВ Украины Забродский: Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году

Киев уличили в подготовке операции по захвату Крыма

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Наступление якобы должно начаться и завершиться к Новому году.

Киевский режим готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на экс-командующего воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

Он не уточнил, когда именно Киев собирается провести наступательную операцию, отметив, что до этого Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоит «выиграть много сражений».

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил Забродский.

Как пишет издание, покровители киевской власти на Западе беспокоятся, что попытка захвата Крыма или Донбасса Украиной приведет к эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия.

Также отмечается, что возможное наступление на Крым может плохо сказаться на отношениях главы Незалежной Владимира Зеленского с его западными партнерами.

Недавно глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с изданием Politico говорил о планах киевского режима «вернуть полуостров». Чиновник уверен, что «кампания по возвращению Крыма состоится», но сроки уточнять не стал.

Крымский полуостров вернулся в состав РФ после референдума, проведенного в 2014 году. Большая часть избирателей проголосовала за присоединение территории к стране. Жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали свой выбор. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил — вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как сообщал 5-tv.ru, на днях Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты присоединения Крыма к Украине невоенным путем.

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