Процедуры в горячем воздухе очень полезны. Но как они борются с лишними килограммами?

Лечение теплом — это древний способ оздоровления организма. Относиться к этой процедуре нужно как к общеоздоравливающей процедуре, соблюдая меры предосторожности и не рассчитывать, что баня поможет быстро избавиться от лишнего веса. Об этом рассказала врач-эндокринолог Галина Смирнова.

«Общие тепловые процедуры подразделяются на влажные и сухие. Каждый вид имеет свое особое влияние на организм. Для всех видов бани основной эффект - уменьшение жидкости в организме, выведение через кожу шлаков, тренировка сердечно-сосудистой системы и иммунной системы, особенно, если применять контрастное холодное обливание», — пояснила доктор в беседе с «Российской газетой».

Влажное тепло или баня также положительно влияют на дыхательную систему. Именно поэтому там часто используют ароматические масла и настои целебных трав.

Сауна же хорошо влияет на суставы и легче переносится, поэтому в сауну могут ходить и люди, которым нельзя в русскую баню. Но несмотря на пользу от этих процедур, есть ограничения. Ни баню, ни сауну нельзя посещать при проблемах с щитовидной железой, болезнях сердца и почек.

Информация о том, что посещение бани помогает избавиться от лишнего жира — ложная. Этот миф связан с тем, что снижение веса после посещения парной связано с потерей жидкости, которая быстро восполняется.

Как ранее писал 5-tv.ru, эндокринолог Дарья Ладыгина рассказала, какие симптомы выдают сахарный диабет.