Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по опорным пунктам так называемого «иностранного легиона» в Донецкой народной республике. Как рассказали в Минобороны, в результате были уничтожены около ста наемников из-за рубежа. Под удар попала и бронетехника противника. Также за минувшие сутки на донецком направлении ВСУ неоднократно предпринимали попытки контратак, но успехом они не увенчались, отметили в ведомстве.

Между тем, в соцсетях появилось видео на котором один из наемников «иностранного легиона» сжигает библию. По предварительным данным, он — гражданин Польши, и в настоящее время уже погиб в ходе боевых действий в зоне проведения СВО.

«На донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Атаки и попытки закрепиться ВСУ также были предотвращены на луганском и харьковском направлениях. А в районе Днепропетровска, а также в Запорожской и Харьковской областях российские военные уничтожили несколько крупных складов с боеприпасами. Где, помимо прочего, хранились реактивные снаряды для установок HIMARS.