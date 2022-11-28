The New York Times: ВСУ понесли большие потери под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери среди личного состава в боях под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Такие данные привела газета The New York Times в воскресенье, 27 ноября.

«Машины скорой помощи, БТРы и автомобили один за другим с визгом привозили раненых», — говорится в материале.

В военный госпиталь поступили около 50 боевиков, большая часть из которых — это националисты ВСУ. До этого к врачам привезли 240 человек с травмами различных тяжестей.

На линию соприкосновения под Артемовском в последние несколько недель украинское командование направило личный состав из других бригад. Все ради того, чтобы «заткнуть бреши и укрепить позиции, ослабленные из-за тяжелых потерь». Тем временем у ВСУ фиксируется серьезное истощение запасов вооружения и припасов.

«Один из частых поводов для беспокойства Пентагона заключается в том, что украинцы стреляют боеприпасами в непомерных количествах <…>, исходя из ложного предположения, что ресурсы Запада неограниченны», — отмечается в публикации NYT.

27 ноября стало известно, что российские войска отразили атаки ВСУ на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. Силами ВС РФ были пресечены попытки украинских националистов укрепить позиции и пойти в наступление на трех направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как боевики ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР.