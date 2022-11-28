Такой «приветик»: стилист и политолог оценили съемку Dior в стиле русской зимы

Легендарный дом имеет много общего с женственной и нежной русской природой. Неудивительно, что кутюрье захотелось создать оду живописной морозной зиме.

Модный дом Dior на одном из своих аккаунтов в социальных сетях опубликовал рождественскую промо-компанию, которая поразительно похожа на эстетику русской зимы. Тонкие березки с облаченными в мороз листьями, белоснежные сугробы и модели в платьях из кружева с лентами в волосах и расписными платками.

Новая коллекция вызвала настоящий шквал эмоций у пользователей сети. Многие увидели в эстетике фотосессии оду русской культуре. Некоторые (в основном, жители Украины и США) раскритиковали легендарный модный дом за отсылки к России.

5-tv.ru спросил мнения у эксперта моды Влада Лисовца и политолога Малека Дудакова и узнал у них, действительно ли в промо-компании есть политический контекст или это просто творческий порыв дизайнеров?

Как отметил стилист Влад Лисовец, Dior всегда дорожил клиентами в России. Этот модный дом славится своими классическими силуэтами и элегантными оттенками. Российские женщины, в отличие от западных, не гонятся за дикими модными тенденциями и предпочитают женственность и нежность. Неудивительно, что эстетика русской зимы идеально подходит под канву бренда Dior.

«Dior всегда смотрел в эту сторону, потому что он очень популярен у российских женщин, потому что он простой, не супермодный и не суперэкстравагантный. Это более классическая, понятная, нежная одежда. Эстетика этой съемки действительно очень славянская. Есть в этом такая нежность, но так как сейчас в моде очень много агрессии и непонятной одежды, которой женщины боятся, Dior придерживается этой классической формы элегантности», — объяснил Влад Лисовец.

Эксперт моды считает, что в промо-компании все же есть политический момент. Это своего рода протест Западу, который запрещает брендам сотрудничать с Россией.

«Не думаю, что это политический момент, но точно что-то есть в этом отголоске, потому что сейчас западным брендам фактически запрещают выходить и возвращаться на российский рынок. Я думаю, что это такой „приветик“, он узнается и виден», — подытожил Влад Лисовец.

Однако политолог и американист Малек Дудаков придерживается иного мнения. По его словам, Dior не особо обеспокоен потерей российского рынка. Безусловно, уровни продаж упали, но те россияне, которые могут позволить себе люксовую одежду, могут выезжать за рубеж и приобретать товары там.

«Я не вижу в этом какой-то попытки работать на российскую аудиторию. Безусловно, они потеряли в продажах, но немалая часть россиян, которая покупала у них, может выехать за пределы России и приобрести эти товары», — объяснил Малек Дудаков.

Тем не менее в промо-компании может быть своеобразное желание дизайнеров «влиться» в самую обсуждаемую повестку в мире — Россию.

«Может быть, это попытка заявить о реальном положении дел. Это стремление дизайнеров подстроиться под актуальную повестку. Актуальная позиция такова, что действительно вопрос России вышел на первый план. Все обсуждают Россию, в том числе и в дизайнерских кругах, поэтому и решили — почему нам не сделать коллекцию про Россию?» — заявил политолог.

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