Подполковники попались на взятках за покровительство публичного дома в Москве

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 50

Теперь против блюстителей порядка будут заводить уголовное дело.

Подполковники попались на взятках за покровительство публичного дома в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Двух подполковников МВД поймали на коррупции в размере 800 тысяч рублей за покровительство публичного дома. Как сообщил источник 5-tv.ru, бордель находился в центре Москвы и работал под видом массажного салона. Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов были задержаны 11 ноября с поличным в момент передачи 160 тысяч рублей.

Известно, что 41-летний начальник отдела МВД по району Ростокино платил руководителю отдела уголовного розыска УВД по ЦАО определенную сумму. Средства передавались за покровительство непотребного дома вместе с работающими там девушками по вызову. Так, за 800 тысяч рублей блюстители порядка пообещали «закрыть глаза» на происходящее в «массажном салоне».

Передавать взятку договорились постепенно. Начиная с мая, начальник МВД по Ростокино около полугода получал деньги частями. Их полицейский передавал начальнику отделения уголовного розыска. Теперь против сотрудников полиции будут заводить уголовное дело по статьям о посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество.

В московском управлении МВД дали комментарий касаемо произошедшего. Как сообщила пресс-служба ведомства, факты противозаконной деятельности со стороны подполковников были выявлены посредством проведения комплексных мероприятий сотрудников ГУ МВД России по городу Москве и УФСБ России по Москве и Московской области.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее 5-tv.ru публиковал информацию МВД о пресечении восьми тысяч наркопреступлений.

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Подполковники попались на взятках за покровительство публичного дома в Москве

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