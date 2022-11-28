Рождественский пост по правилам: что делать можно, а что — нельзя

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 27

Священник Филонов: во время Рождественского поста запрещено совершать грехи

Рождественский пост по правилам: что делать можно, а что — нельзя

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

В этом году пост начнется в конце ноября.

Священник Максим Филонов рассказал, что в Рождественский пост православный верующий может жить обычной жизнью, но ему необходимо молиться, думать о хорошем и совершать благие дела.

«Человек может продолжать жить своей обычной жизнью. Но нужно помнить, что в эти 40 дней важно молиться, наполнять свое сердце и душу добрыми мыслями и делами. Помогайте своему ближнему, нуждающимся и тем, кому необходима поддержка в это сложное время», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Также в это время можно зарегистрировать брак, но не праздновать его пышно. Кроме того, в некоторые дни поста можно выпить немного красного вина или кагора.

Но во время поста запрещено совершать грехи. Следует ни злиться, ни раздражаться, не ссориться с близкими, а также не завидовать и не осуждать других. Кроме того, верующий должен не лениться и не смотреть телевизор, а также много отдыхать. Все эти действия помогут очистить душу.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце осени православные готовятся к длительному Рождественскому посту. По церковным правилам он является вторым по значимости после Великого поста, но менее строгим в гастрономическом плане. Однако к нему нельзя относиться как к некой диете. Телесный пост без духовного очищения теряет сакральный смысл.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

17:52
Правильное питание с детства: как научить ребенка любить полезную пищу
17:46
Сербский снайпер Деки: США хотят передать Украину в руки России
17:38
«Ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась о сбежавших Пугачевой и Макаревиче*
17:30
Артиллерия Украины не жалеет боеприпасов при ведении боевых действий
17:22
Рождественский пост по правилам: что делать можно, а что — нельзя
17:17
«Мог не дождаться скорой»: Эдгард Запашный рассказал о нападении тигра

Сейчас читают

Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Киев уличили в подготовке операции по захвату Крыма
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео