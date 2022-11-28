В этом году пост начнется в конце ноября.

Священник Максим Филонов рассказал, что в Рождественский пост православный верующий может жить обычной жизнью, но ему необходимо молиться, думать о хорошем и совершать благие дела.

«Человек может продолжать жить своей обычной жизнью. Но нужно помнить, что в эти 40 дней важно молиться, наполнять свое сердце и душу добрыми мыслями и делами. Помогайте своему ближнему, нуждающимся и тем, кому необходима поддержка в это сложное время», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Также в это время можно зарегистрировать брак, но не праздновать его пышно. Кроме того, в некоторые дни поста можно выпить немного красного вина или кагора.

Но во время поста запрещено совершать грехи. Следует ни злиться, ни раздражаться, не ссориться с близкими, а также не завидовать и не осуждать других. Кроме того, верующий должен не лениться и не смотреть телевизор, а также много отдыхать. Все эти действия помогут очистить душу.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце осени православные готовятся к длительному Рождественскому посту. По церковным правилам он является вторым по значимости после Великого поста, но менее строгим в гастрономическом плане. Однако к нему нельзя относиться как к некой диете. Телесный пост без духовного очищения теряет сакральный смысл.