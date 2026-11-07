«В Дубае шутки плохи»: Бородина подала заявление в полицию из-за съемки на пляже

Бородина подала заявление в полицию Дубая из-за съемки на пляже

Телеведущая Ксения Бородина подала заявление в полицию Дубая. Туристы сняли на видео ее в компании мужа, блогера Николая Сердюкова, на пляже. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.

Отвечая в историях на вопрос фаната, как она отнеслась к съемке, телеведущая ответила, что это видео уже удалено. Больше не существует и страницы, на которой были опубликованы кадры.

«В Дубае с этим шутки плохи. Тут подаешь заявление в полицию, если тебя сняли без разрешения, тем более на пляже», — объяснила Бородина.

По словам телеведущей, в Дубае строго следят за соблюдением законов в отношении защиты частной жизни.

«Правило продиктовано строгими нормами защиты частной жизни, закрепленными в законодательстве. Молодцы я считаю», — оценила она.

До случая на пляже Бородина и Сердюков подали в суд иск, требуя защиты чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стал ролик психолога Вероники Степановой. Она опубликовала видео с названием «Бородина и Сердюков: убогие мужья с „Дома 2“ / Паленые подарки» и в жесткой форме разобрала отношения пары с точки зрения психологии.

Напомним, что Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились в июне 2025 года. Пара познакомилась в мае 2024 года на съемках реалити-шоу.

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