«Повезло, что я живой»: Запашный показал последствия нападения тигра

Знаменитый дрессировщик не считает, что шрамы украшают мужчин. Как он уживается со своей травмой на самом видном месте?

Дрессировщик Эдгард Запашный получил серьезную травму во время работы с молодым тигром Роем. Зверь ударил лапой по лицу знаменитости, когда тот немного отвлекся. Дрессировщик получил серьезное рассечение под правым глазом. В беседе с 5-tv.ru Запашный показал последствия нападения тигра и рассказал о своем состоянии.

«Все хорошо. Сегодня уже две недели после моей травмы. Вчера мне сняли последние швы, но пока выгляжу так», — прокомментировал дрессировщик наличие пластыря на лице.

По словам Запашного, от рубца ему никуда не деться, но многие женщины находят это привлекательным. Сам дрессировщик не считает, что шрамы украшают мужчин, однако не переживает, будет ли он грубым или нежным. Звезда отмечает: куда важнее, что он остался жив.

«Это напоминание теперь на всю жизнь, что работа сложна, опасная. Спасибо богу, что мне повезло, что я все еще с глазом и я живой. Потому что чуть ниже — горло, чуть выше — глаз», — объяснил свое везение Запашный.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о травме Эдгара Запашного. После работы с тигром дрессировщику наложили 14 швов.