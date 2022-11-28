Головная боль и нервы на пределе: как пережить «барическую гору» 29 ноября

Терапевт порекомендовала чувствительным людям с особым пристрастием отнестись к своему здоровью в этот день.

Синоптики прогнозируют 29 ноября «барическую гору», а это значит, что все метеозависимые люди испытают на себе целый спектр тяжелых последствий от головной боли до нервного срыва. Врач-терапевт Елена Тюльпина поделилась с 5-tv.ru секретами, как смягчить неприятную симптоматику и пережить этот день.

Эксперт объяснила, что «барическая гора» — это резкое повышение атмосферного давления, которое провоцирует ухудшения самочувствия. Самыми частыми проявлениями влияния скачков на организм являются: головная боль, повышение артериального давления и температуры, нарушение аппетита и даже психосоматические проявления.

«Могут проявиться боли в суставах, особенно если ранее у вас были какие-то травмы, могут появиться изменения дыхания», — добавила Тюльпина.

Чтобы обезопасить и минимизировать негативные последствия «барической горы» врач посоветовала отказаться от интенсивных физических и эмоциональных нагрузок. Запланированные тренировки стоит перенести на более благоприятный день, однако полностью отказываться от физической работы нельзя.

«И лучше всего если это будет ходьба на свежем воздухе. Прогулка обязательно с притоком кислорода», — поделилась рекомендациями специалист.

Терапевт рассказала, что обезопасить себя поможет поддержка водного баланса и здоровый сон. По ее словам, врачи обычно рекомендуют ложиться спать не позже 00:00, однако в тяжелые дни особенно актуально засыпать в 22:00–23:00. Важно, чтобы организм успел отдохнуть и подготовиться к следующему дню.

«В эти дни вода особенно актуальна. Минимальная потребность нашего организма — 20 миллилитров на один килограмм, при высоком давлении оптимально — 30-35 миллилитров на один килограмм веса. Когда меняется атмосферное давление нужно повышать употребление воды. Что касается еды, конечно, не рекомендовано в эти дни употребление фастфуда, какой-то тяжелой, жирной, острой, сильно жаренной пищи, желательно отказаться от сладких газированных напитков, алкоголя ну и конечно энергетиков», — заключила Елена Тюльпина и пожелала читателям здоровья.

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