Для кого смертельно опасно пить горячие алкогольные напитки?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 49

Врач Гальперин предупредил о высоком риске смерти при употреблении горячего спиртного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch; medsi.ru; 5-tv.ru

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Врачи бьют тревогу: порой трагедии случаются с совершенно здоровыми людьми.

Главная ассоциация с зимними праздниками — горячий и вкусный глинтвейн на улочках города. Практически всегда мы пьем горячие алкогольные напитки, чтобы согреться.

Однако всем ли можно пить такие напитки? О том, может ли глинтвейн или грог привести к проблемам со здоровьем в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-физиотерапевт Семен Гальперин.

«Нужно понимать, что у алкоголя есть двухфазное действие. Когда принимается такой напиток, идет расширение сосудов, человек ощущает тепло. Да, в какой-то ситуации это помогает. Но нужно понимать, что сам по себе алкоголь несет в себе следующую опасность: если мы попытаемся таким образом согреться, находясь на морозе, то произойдет сужение сосудов. И, в этом случае, угроза обморожения или угроза охлаждения, вызывающая заболевания, возрастает», — заключил эксперт.

По словам врача, если вам не противопоказаны спиртные напитки, а вы пришли домой с мороза, то конечно же можно выпить немного горячего глинтвейна или грога. Но специально планировать использование таких методов для согревания не стоит.

«Бывают еще рефлекторные реакции на резкое расширение периферических сосудов. Ну, можно предположить, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может вызвать дополнительные проблемы», — заключил Гальперин.

Для того, чтобы согреться в морозы, врач-физиотерапевт все-таки советует пить горячий чай.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой алкоголь и в каком количестве может быть полезен для организма.

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