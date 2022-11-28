Светлана Светличная вновь госпитализирована

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 039

Родственники знаменитой актрисы призывают не поднимать панику. Все под контролем и в семейной заботе.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Кузнецов; 5-tv.ru

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Появились слухи, что актрису Светлану Светличную отправили на постоянную госпитализацию в психиатрическую больницу им. В. А. Гиляровского. Невестка заслуженной артистки Ольга Калимбет в беседе с 5-tv.ru опровергла данную информацию, но подтвердила, что 82-летнюю Светличную положили в стационар.

«Послушайте, да, положили в больницу, она как любой человек имеет права заболеть. Откуда вы это берете, на какое постоянное место? Вообще, назовите больницу, где берут на постоянное место пребывания» — сообщила она.

Калимбет находится в негодовании от просочившийся в сеть информации. Ее смущает, что средства массовой информации пытаются показать, что родные не любят Светличную и пытаются упрятать ее в больницу.

«Мы тоже ее любим. Вот поверьте, как ни странно. Вот и сын ее любит. Когда вы заявляете такие вещи — народ ее любит, а вы, такие сволочи, не любите», — выразила обеспокоенность общественным мнением женщина.

Ранее 5-tv.ru писал, что стал известен диагноз режиссера Аллы Суриковой после слухов о госпитализации.

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Светлана Светличная вновь госпитализирована

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