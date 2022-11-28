Финка не смогла провезти в Россию контрабандой партию люксовой одежды

Все ценники с товаров она заранее срезала и спрятала в кошачью переноску, чтобы ничего не декларировать.

Новую партию люксового конфиската сейчас рассматривают таможенники в Ленобласти. На этот раз жительница Финляндии пыталась контрабандой ввезти брендовые женские сумочки и одежду от ведущих европейских дизайнеров.

Зонтик от Burberry и сумочка от Balmain, одежда от Armani и Valentino. Все ценники с товаров она заранее срезала и спрятала в кошачью переноску, чтобы ничего не декларировать.

Как выяснилось, стоимость люксовых обновок превысила 10 тысяч евро. Все вещи у предприимчивой женщины изъяли, теперь ей грозит дело о контрабанде и крупный штраф.