Финка не смогла провезти в Россию контрабандой партию люксовой одежды

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В Ленобласти изъяли люксовую одежду у жительницы Финляндии, которая пыталась провезти ее в РФ контрабандой

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Все ценники с товаров она заранее срезала и спрятала в кошачью переноску, чтобы ничего не декларировать.

Новую партию люксового конфиската сейчас рассматривают таможенники в Ленобласти. На этот раз жительница Финляндии пыталась контрабандой ввезти брендовые женские сумочки и одежду от ведущих европейских дизайнеров.

Зонтик от Burberry и сумочка от Balmain, одежда от Armani и Valentino. Все ценники с товаров она заранее срезала и спрятала в кошачью переноску, чтобы ничего не декларировать.

Как выяснилось, стоимость люксовых обновок превысила 10 тысяч евро. Все вещи у предприимчивой женщины изъяли, теперь ей грозит дело о контрабанде и крупный штраф.

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