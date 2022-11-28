Финка не смогла провезти в Россию контрабандой партию люксовой одежды
В Ленобласти изъяли люксовую одежду у жительницы Финляндии, которая пыталась провезти ее в РФ контрабандой
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
Все ценники с товаров она заранее срезала и спрятала в кошачью переноску, чтобы ничего не декларировать.
Новую партию люксового конфиската сейчас рассматривают таможенники в Ленобласти. На этот раз жительница Финляндии пыталась контрабандой ввезти брендовые женские сумочки и одежду от ведущих европейских дизайнеров.
Зонтик от Burberry и сумочка от Balmain, одежда от Armani и Valentino. Все ценники с товаров она заранее срезала и спрятала в кошачью переноску, чтобы ничего не декларировать.
Как выяснилось, стоимость люксовых обновок превысила 10 тысяч евро. Все вещи у предприимчивой женщины изъяли, теперь ей грозит дело о контрабанде и крупный штраф.
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