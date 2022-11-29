Большинство жителей Лондона остались без связи из-за мощного удара молнии

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На севере Лондона молния ударила в сотовые вышки и обесточила районы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Huwiler; 5-tv.ru

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Из-за электрического разряда в нескольких домах буквально сгорели розетки.

Мощный взрыв прогремел этой ночью на севере Лондона. Местная полиция сообщает, что это был удар молнии: она попала в одну из сотовых вышек и обесточила ближайшие районы.

Из-за электрического разряда в нескольких домах буквально сгорели розетки. Но тяжелее всего пришлось сотовым операторам — из-за сгоревшей вышки серьезно нарушилось городское сотовое покрытие. Поэтому большая часть населения на несколько часов осталась просто без связи.

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