Большинство жителей Лондона остались без связи из-за мощного удара молнии

Из-за электрического разряда в нескольких домах буквально сгорели розетки.

Мощный взрыв прогремел этой ночью на севере Лондона. Местная полиция сообщает, что это был удар молнии: она попала в одну из сотовых вышек и обесточила ближайшие районы.

Из-за электрического разряда в нескольких домах буквально сгорели розетки. Но тяжелее всего пришлось сотовым операторам — из-за сгоревшей вышки серьезно нарушилось городское сотовое покрытие. Поэтому большая часть населения на несколько часов осталась просто без связи.