В России для пенсионеров могут ввести льготу на недвижимость

Российским пенсионерам хотят разрешить не платить за второй дом, если один из них дача. Идею новой льготы озвучили риелторы и поддержала Госдума, пишут «Известия».

Сейчас пенсионеры не платят налог на недвижимость разных видов. Например, за квартиру, дом и гараж. Если объектов одного типа два, то за второй надо платить.

В случае введения новой льготы, депутаты предлагают подумать над тем, чтобы в будущем пенсионеров не использовали для фиктивного оформления элитной недвижимости.