В России для пенсионеров могут ввести льготу на недвижимость
Пожилых людей могут освободить от имущественного налога на второй дом.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru
Российским пенсионерам хотят разрешить не платить за второй дом, если один из них дача. Идею новой льготы озвучили риелторы и поддержала Госдума, пишут «Известия».
Сейчас пенсионеры не платят налог на недвижимость разных видов. Например, за квартиру, дом и гараж. Если объектов одного типа два, то за второй надо платить.
В случае введения новой льготы, депутаты предлагают подумать над тем, чтобы в будущем пенсионеров не использовали для фиктивного оформления элитной недвижимости.
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