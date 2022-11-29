В России для пенсионеров могут ввести льготу на недвижимость

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Пожилых людей могут освободить от имущественного налога на второй дом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Российским пенсионерам хотят разрешить не платить за второй дом, если один из них дача. Идею новой льготы озвучили риелторы и поддержала Госдума, пишут «Известия».

Сейчас пенсионеры не платят налог на недвижимость разных видов. Например, за квартиру, дом и гараж. Если объектов одного типа два, то за второй надо платить.

В случае введения новой льготы, депутаты предлагают подумать над тем, чтобы в будущем пенсионеров не использовали для фиктивного оформления элитной недвижимости.

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