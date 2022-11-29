Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Переговоры вновь зашли в тупик из-за непримиримой позиции Польши и стран Прибалтики.

Страны Евросоюза в очередной раз не договорились по уровню потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на дипломатов.

По информации источников агентства, переговоры зашли в тупик, так как Польша и страны Прибалтики настаивают, что предлагаемая стоимость слишком высока.

На днях сообщалось, что ЕС обсуждает установку лимита цен на уровне 62-65 долларов за баррель. При этом Польша и прибалтийские страны сочли это предложение слишком щедрым для России и потребовали снизить цену в два раза.

В то же время Греция и Мальта, которые имеют высокие заработки от судоходства, не хотят опускаться ниже 70 долларов. Венгрия и вовсе выступает против потолка цен на трубопроводную нефть.

Напомним, установление потолка цен на нефть планируется в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза. Введение ограничения на российскую нефть ожидается 5 декабря, на нефтепродукты — 5 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему приведет введение потолка цен на топливо из РФ.