«Горнолыжки» и бюджетные гостиницы: где отдохнуть в России на Новый год

Как не переплачивая провести праздничные каникулы, не выезжая из страны?

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе заявила, что в этом году продажи новогодних туров происходят нетипично, потому что бронирование отелей оживилось только недавно. Сейчас лидирует Краснодарский край и горнолыжные направления — Домбай, Чегет.

«У Шерегеша очень хорошие перспективы. Думаю, он побьет рекорд», — считает эксперт.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко согласна, что в этом году Шерегеш очень популярен. Там к приему гостей готовы 90 отелей и гостевых домов.

Также перспективным среди негорнолыжных курортов она считает Ставрополье, особенно Кисловодск. В свою очередь, Ломидзе составила ТОП-3 в Краснодарском крае — Абрау-Дюрсо, Мысхако или Солохаул. Также она отметила Самарскую область.

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Проживание и трансфер

Калининградские владельцы отелей говорят, что сейчас свободных номеров хватает на всех, но в начале декабря ситуация может измениться.

В областном центре номер в трехзвездочной гостинице будет стоить примерно от 3500 до 4500 рублей в сутки. В отелях классом выше средняя цена стартует от шести тысяч. Стоимость номеров повышенного комфорта начинается от 10000 рублей. Также для туристов также есть вариант заселиться в хостел, где место в комнате обойдется все в тысячу рублей за ночь.

По сравнению с прошлым годом стоимость проживания выросла на 20%. Зачастую это объясняют улучшением сервиса. Почти все отели предлагают услуги по организации экскурсионных туров, а также трансфер от гостиницы до аэропорта.

Подарочные ночи

В Санкт-Петербурге достаточно много вариантов бюджетного отдыха. За одну ночь в отеле в новогодние праздники можно заплатить от трех до шести тысяч рублей.

Цена зависит от расположения гостиницы, объема предоставляемых услуг, а также от дат заезда. Самый высокий ценник — на 31 декабря и 1 января. Если хотите отдохнуть с размахом, то готовьте отдать 15 тысяч в сутки на двоих. Несмотря на такие цены, некоторые отели предоставляют бонусы в виде подарочной ночи.

Скидки

Многие отели Крыма обещают 30% скидки на проживание в новогодние праздники. Диапазон цен колеблется от полутора до 30 тысяч рублей в сутки. В отелях с четырьмя и пятью звездами можно пожить за 12-30 тысяч в сутки при бронировании от трех дней.

По словам сотрудников гостиниц, цены в 2022 году не поднимали, а некоторые держат их уже второй год на одинаковом уровне. Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что пока бронирование на Новый год идет неактивно, занято всего 20-50% номеров.

Цены

Самую невероятную цену по меркам провинциального города нашли в Тюмени — это почти 90 тысяч рублей за сутки. В двухуровневом пентхаусе бутика-отеля обычно проживают звезды эстрады, которые приезжают на гастроли.

Тем, у кого нет звездного статуса, в Тюмени можно прожить в хостеле за 448 рублей (в Уфе — за 600 рублей, в отеле — за 3100). Диапазон цен в Тюмени колеблется от 1500 рублей в мини-отеле до 13 тысяч рублей в гостинице при термальном курорте и аквапарке.

В Самаре стоимость двухместного номера в гостиницах в новогодние праздники начинается от 2800 рублей без учета стоимости праздничной программы.

Зимний отдых в Архангельске даже немного подешевел. В одной из центральных гостиниц города с 31 декабря по 3 января можно поселиться за сумму от 11500 рублей.

Бронь на исходе

Карелия — одно из самых популярных направлений на Новый год и зимние каникулы. Спрос на туры высокий. На конец ноября осталось немного свободных мест для бронирования, хотя цены выросли по сравнению с прошлогодними.

В Казани заполнено около 60% гостиниц. Аналитики отрасли предполагают, что основной пик броней начинается после 10 декабря.

Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов заявил, что по сравнению с прошлым годом, темпы бронирования в 2022 году более оживленные. В этом году отели отмечают рост групповых броней и больший срок поездок — вместо двух-трех дней люди планируют пять-шесть.

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