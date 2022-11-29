«Альфонс из Tinder»: можно ли основать бизнес на разбитых сердцах

Сначала мужчина, по обвинениям пострадавших, втирался в доверие к женщинам, а потом они уже добровольно отдавали все свое нажитое имущество.

Десятки жительниц Москвы и Подмосковья жалуются на одного и того же мужчину. Из-за него они потеряли миллионы рублей, а некоторые — и квартиры! Вот он, Надир из Азербайджана, 52 года, похититель женских сердец. Формулу любви альфонса вывел корреспондент Багаудин Багаудинов.

«Харизматичный мужчина без комплексов ищет спутницу для серьезных отношений». Под такой легендой 52-летний ловелас Надир Абулов знакомился со своими жертвами. Очаровывал дам походами в ресторан, рассказами о себе и романтичными сообщениями.

«Солнышко мое любимое, единственная, неповторимая моя. Как я могу тебя вообще разлюбить?» — говорил он.

Такие видеосообщения с признаниями в любви «укротитель женских сердец», похоже, одновременно рассылал сразу нескольким своим возлюбленным. Маску любящего и верного семьянина Надир снимал сразу после того, как у его «единственных и неповторимых» заканчивались деньги на банковских счетах.

«Надир, ты меня не знаешь, ты не спал со мной? Все деньги мои где? Где мои пять миллионов, три миллиона где?» — спрашивала одна из несчастных.

«Никаких пяти миллионов нет», — отвечал мужчина.

В гареме альфонса за пять лет побывало больше десятка женщин. Всех их связывает одна история и один человек. Каждая из уже бывших «жен» после «серьезных» отношений осталась ни с чем. Своих жертв Надир избирательно находил в интернете на сайте знакомств. Не уточняется, на каком именно, но история напоминает случай с международным мошенником Саймоном Леваевым, который прославился как «аферист из Tinder».

Одна из пострадавших попросила не называть ее настоящее имя и не показывать лицо. Она настолько верила в искренние чувства, что после нескольких дней знакомства согласилась выйти за Надира замуж, а уже спустя полгода лишилась двух своих квартир.

«Ему пришла в голову идея, мысль продать вторую мою квартиру двухкомнатную, приобрести в ипотеку дом, дом нашли большой. За однокомнатную квартиру — 5 миллионов, 6 миллионов — двухкомнатная квартира и 700 тысяч — кредиты», — рассказала пострадавшая.

«Сейчас что у вас осталось?» — спросили у нее.

«Сейчас я живу в съемной комнате», — ответила она.

Надир живет в других условиях. Он купил частный дом, оформил его на своего родственника, видимо, для того, чтобы это имущество не считалось совместно нажитым, а на оставшиеся средства купил себе и сыну по внедорожнику.

«Вот ваши две квартиры, вы внутри хоть раз были?» — спросил корреспондент у пострадавшей.

«Один раз была», — ответила она.

«Обидно, что человек, который обманул столько женщин, столько пострадало от него, что пользуется всем этим», — поделилась несчастная.

Спустя несколько месяцев ухаживаний Надир попросил в долг у Светланы Переседовой больше 5 миллионов рублей. Она дала, и сразу же после этого отношения закончились.

«Я неоднократно видела его с другими женщинами. Он разводит их на деньги, всем обещает сладкую жизнь, стеклянный дом построить», — рассказала Светлана.

Другие «бывшие жены» считают, что на их деньги альфонс открыл собственную кальянную в центре Химок.

«Ваш директор наживается на женщинах?» — спросил корреспондент.

«Я не знаю, это его личные дела», — заявил сотрудник.

«Мы больше чем уверены, что эти деньги идут на содержание этой кальянной», — сказал журналист.

«Я не знаю».

Журналистам удалось лично пообщаться с Надиром Абуловым. Хозяин оказался не рад, что съемочная группа появилась на пороге дома, на который он якобы заработал честным трудом.

«Вы снимаете, я знаю, снимаете», — сказал Надир.

«Вас обвиняют в том, что вы разводите женщин», — отметила корреспондент.

«Вранье все, никаких кредит я не брал», — заявил он.

«Мы можем записать нормальное интервью», — предложили ему.

«Никаких».

Дальнейший разговор зашел в тупик. В роли адвоката выступала неродная дочь хозяина Диана.

«Кальянная наша, которую она обвиняет, что это типа какие-то ворованные деньги или еще что-то там, это до нее кальянная была и есть. Приводит туда корреспондентов, просто так снимает, пугает мне народ», — заявила Диана Абулова.

Она утверждает, что знает только об одной из возлюбленных своего отца.

«Меня личная жизнь моего отца вообще не волнует», — сказала девушка.

А вот психологи уверены: если бы дочь внимательнее присмотрелась к поведению отца, ей стало бы понятно, что он профессиональный альфонс.

«Основная задача такого человека — это в первую очередь расположить к себе женщину. В первую очередь это вовлечь ее в свою собственную жизнь. То есть он начинает очень много говорить о себе. У женщин складывается четкое убеждение в том, что ее не обманывают, ей доверяют самое тайное, самое сокровенное», — разъяснил психолог Сергей Ланг.

Пострадавшие, уже наученные горьким опытом, теперь обсуждают, как наказать ловеласа. Подруги по несчастью скооперировались и собираются через суд доказать, что тоже имеют право на имущество богатого альфонса.