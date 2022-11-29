Российская национальная премия в сфере креативных индустрий готовится к грандиозному финалу, который определит лучших из лучших представителей креативного сообщества.

За звание «Человек года» в одноименной номинации соревнуются дирижер, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев, государственный и банковский деятель, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, основатель и генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, художник Дмитрий Аске, генеральный директор Rutube Александр Моисеев.

Лучшим «Креативным социальным проектом» года могут стать: документальный проект о новом поколении незаметных супергероев #невсеравно; подростковое психологическое шоу «Тебе не одиноко»; мультимедийные порталы «Место встречи VK», которые позволили жителям городов общаться друг с другом в режиме реального времени; ГБУ г. Москвы «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая» и сериал «Трудные подростки» от Национальной Медиа Группы.

В ТОП-5 номинации «Открытие года» вошли уникальное шоу Первого канала «Фантастика», площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play, первый в России негосударственный сельский театр в Калужской области; фестиваль онлайн-платформ и контента «Новый сезон»; а также Первая Национальная премия за создание социально значимого интернет-контента, учрежденная Институтом развития интернета.

За премию «Цифровой проект» сразятся товаров московских брендов «Сделано в Москве», онлайн-сервис для организации видеовстреч Яндекс Телемост, российское приложение вертикальных видео YAPPY, иммерсивная выставка «Экспансия Реальности» в ЦСИ М`АРС, международная биеннале «Искусство будущего» в московском Мультимедиа Арт Музее.

А пять регионов России поборются в номинации «Креативный регион»: Красноярский край, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Нижегородская и Тюменская области.

«Событием года» могут стать: Десятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, музыкальный фестиваль в Самаре «САМ. ФЕСТ», Первая московская неделя моды на территории Российской Федерации, фестиваль уличной культуры, молодежи, искусства, музыки и кино VK Fest, фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» в Нижнем Новгороде.

А подробнее о списке номинантов и самом мероприятии можно узнать на сайте премии.